Политолог Барабанов: перемены в руководстве европейских стран связаны с антироссийскими санкциями | 360°

Мир 21 октября 2022, 15:47 Политолог Барабанов: перемены в руководстве европейских стран связаны с антироссийскими санкциями

Читать 360tv в

Политолог, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов в разговоре с изданием Pravda.Ru заявил, что отставки политиков в европейских странах во многом связаны с антироссийскими санкциями.

Частой и основной причиной отставки, по слова эксперта, является экономический кризис в стране.

Реклама

«Прямая причина смены власти (в нескольких государствах Европы. — ред.) — это экономический кризис в этих странах», — добавил он.

Реклама

Как заметил Барабанов, простые европейцы хотят отмены антироссийских санкций, желая восстановить экономическую ситуацию в своих странах, однако на них своим решением давят власти.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла на посту премьера всего 44 дня.