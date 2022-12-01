Мир 01 декабря 2022, 17:09 Политолог Бальбек заявил, что Европой управляют из Вашингтона Политолог Бельбек: экономические санкции в отношении России согласовываются в Вашингтоне

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Политолог Руслан Бальбек, комментируя обращение депутата Европарламента от Франции Жордана Барделлы о негативном эффекте антироссийских санкций, заявил, что такое положение дел связано с тем, что Европой управляют из Вашингтона. Об этом написал RT.

Эксперт считает, что все обращения европейских депутатов не имеют никакого значения, поскольку «руководство» Европы находится в США.

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«Европой управляют не европейцы, а Вашингтон», — добавил политолог.

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Ранее евродепутат Жордан Барделла направил в Еврокомиссию письмо, в котором написал, что Евросоюз входит в рецессию из-за введенных против России ограничений.

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