Политолог Бальбек высказался об идее запретить российским судам заходить в порты Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшее время российским судам запретят заходить в порты Евросоюза. Политолог Руслан Бальбек высказался о решении. Об этом сообщил RT.

«После закрытия европейского неба ситуация с европейскими портами выглядит абсолютно логичной — не оставить русским ни одной лазейки, не позволить россиянам „наслаждаться“ европейским товаром и качеством, ведь так приказал большой брат из Вашингтона. Экономические последствия? Сейчас не до них», — заметил специалист.

Он подчеркнул также, что подобное решение может негативно сказаться как на российской экономике, так и на экономике Европы. Таким образом затруднится процесс логистики с обеих сторон. По словам Бальбека, страны Запада на данный момент являются недоговороспособными.