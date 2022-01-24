Политолог Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Дании о полной изоляции России

Глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что Россию ждет полная изоляция в случае вторжения на Украину. Политолог Руслан Бальбек прокомментировал данное заявление. Об этом сообщил RT.

Специалист отметил, что европейские страны уже давно ограничивают Россию, вводя санкции. По его словам, «политика изоляции» не является чем-то новым для страны.

«Так что премьер Дании нам Америку не открыл. Если исходить из его позиции, мы сейчас должны открыть границы, запустить натовские войска на свою территорию, покаяться во всех войнах за последнюю тысячу лет, после чего разоружиться и перейти под внешнее управление», — отметил эксперт.