Политолог Бальбек прокомментировал планы США по отправке военных в Европу из-за Украины

Политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал планы США по отправке военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины. О том, что такая возможность существует, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По мнению политолога, с помощью усиления группировки в Европе США хотят поднять авторитет в глазах союзников по НАТО, упавший после ухода американских военных из Афганистана.

«Американские войска на границе с Россией и Белоруссией — это лучший показатель их „величия“. Ну и четкий сигнал Украине, мол, наша „красная линия“ — это страны НАТО, а вы, если что, с русскими сами разбирайтесь. Впрочем, Белый дом ничем не рискует: они прекрасно знают, что никакого вторжения Россия не готовит, поэтому можно смело отправить солдат дебоширить в польских и прибалтийских городах», — заключил Бальбек.