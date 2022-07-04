Политолог Бальбек прокомментировал передачу США спутниковых снимков Белгорода ВСУ
Политолог Руслан Бальбек оценил заявление депутата Госдумы Олега Морозова, который сообщил, что передача США спутниковых снимков Белгорода ВСУ является прямой агрессией против России. Об этом написал RT.
«Белгород — это лишь один из эпизодов, ведь на Украину идут не только передача данных, но и поставка противокорабельных ракет, дальнобойные реактивные системы и обещания, а возможно, уже и выполненные поставки элементов современной ПРО», — сказал политолог.
Он добавил, что американцы принимают прямое участие в поставках оружия, а это означает, что они задействованы в агрессии против России.
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов назвал передачу ВСУ спутниковых снимков Белгорода прямой агрессией против России.