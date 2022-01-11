Политолог Бальбек ответил на слова украинского эксперта об опасности переговоров РФ и США

Политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал слова украинского эксперта Виталия Кулика об опасности для Украины переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Бальбек назвал заявление популистским.

Виталий Кулик в интервью одному из украинских СМИ заявил, что переговоры являются «неприятным звоночком» для Украины.

По словам Руслана Бальбека, Украина привыкла к вниманию Запада и к поддержке НАТО. Политолог считает, что Украина пытается снова привлечь к себе это внимание «популистскими заявлениями».

«[Украине] нравится моральная поддержка Запада. Когда [ее] начали вооружать, то украинская власть почувствовала себя всемогущей», — сказал политолог.