Мир 01 марта 2023, 13:44 Политолог Бальбек оценил заявление Уолландер о покупке Украиной оружия у США

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Политолог Руслан Бальбек оценил заявление помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что Украина будет самостоятельно оплачивать поставляемое ей оружие. Об этом написал RT.

По его словам, НАТО прямо сейчас получает бесценный опыт использования своих вооружений против российской армии.

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«Америка будет давать Украине деньги, затем якобы продавать за эти деньги оружие, а Киев сформирует щедрый откат Вашингтону», — сказал Бальбек.

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Ранее представитель Пентагона заявил, что Украина должна самостоятельно оплачивать поставляемое ей оружие.