Политолог Бальбек оценил заявление о том, что у НАТО нет «агрессивных намерений» в отношении РФ

Представители Госдепартамента США сообщили о том, что у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России. Это заявление прокомментировал политолог Руслан Бальбек, написал RT.

По словам эксперта, американцы такими заявлениями лишь пытаются ввести в заблуждение другие страны.

«Такими льстивыми и ложными речами американцы пытаются ввести в заблуждение другие страны, не входящие в НАТО. Они переживают за свою гегемонию», — сказал Бальбек.

Политолог добавил, что больше всего Вашингтон боится антинатовской коалиции, поэтому и рассказывает о своем миролюбии и неагрессивности военного блока.