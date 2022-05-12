Политолог Бальбек оценил заявление главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы угрожает миру

Политолог Руслан Бальбек раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Россия якобы несет прямую угрозу мировому порядку. Об этом написал RT.

По мнению эксперта, западные политики соревнуются в оскорблениях в сторону России. Подобные высказывания говорят лишь о том, что Запад «не способен сдерживать эмоции и деградирует в политическом плане».

«На нас эта грязь, что льется на так называемых международных форумах, никоим образом не повлияет», — пояснил Бальбек.

Политолог посоветовал российским коллегам игнорировать любые «нервозные выходки» западных политиков.