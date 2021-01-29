Политолог: Байден имеет интерес в строительстве «Северного потока — 2»
Политолог Дмитрий Джангиров считает, что строительство «Северного потока — 2» в интересах президента Америки Джо Байдена. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на украинский канал.
По его мнению, Байден выступает против развития нефтегазовой отрасли Штатов, в отличие от бывшего президента страны Дональда Трампа. Также он может захотеть получить финансовую выгоду от проекта.
«Туда (в „Северный поток — 2“ — прим.ред.) может американская компания войти, например. У Байдена что, мало компаний энергетических? Какая-нибудь будет „Бурисма“», — заключил Джангиров.