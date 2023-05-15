Мир 15 мая 2023, 13:16 Политолог Багдасаров допустил победу оппозиции во втором туре президентских выборов в Турции

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Первый тур президентских выборов в Турции завершился, и ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50% голосов, поэтому страну ждет еще один круг голосования. Причем оппозиция получает все больше шансов победить. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его мнению, победу оппозиции могут обеспечить сразу два фактора. Во-первых, занявший третье место Синан Оган призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Кемаля Кылычдароглу, что может обеспечить ему более 5% дополнительно.

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Кроме того, есть и психологический аспект. Скорее всего, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган не предполагал, что будет еще круг голосования. Он совсем немного опередил соперника, и теперь результаты непредсказуемы.

«То есть Турция раскололась очень серьезно. Есть, конечно, болото, и все будет зависеть от него», — отметил Семен Багдасаров.

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