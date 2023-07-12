Мир 12 июля 2023, 17:23 Политолог Аврутина допустила, что у Эрдогана были договоренности с Западом перед выборами президента

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После того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл президентские выборы, он резко сменил риторику на антироссийскую, что может свидетельствовать о том, что у него были договоренности с Западом. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ, профессор СПбГУ Аполлинария Аврутина.

Она подчеркнула, что нельзя верить тому, что говорят восточные политики, пока они не подтвердят слова конкретными действиями. Поэтому нельзя особенно полагаться на обещания Турции, которые были до выборов. Что касается договоренностей, то СМИ активно писали о том, что при победе Эрдогана по всей стране вспыхнут протесты. Но никаких беспорядков не было.

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«Не было ни протестов обещанных, ни полыхающей Турции, которую обещали в западных СМИ. Ничего из этого не произошло, поэтому вполне могут быть конкретные договоренности», — сказала эксперт.

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