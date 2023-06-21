Мир 21 июня 2023, 19:15 Политолог Атаев усомнился в желании нового посла ФРГ восстанавливать диалог с Россией

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Новый посол Германии в России граф Александр Ламбсдорф вряд ли будет работать над тем, чтобы восстановить отношения между странами. Таким мнением в беседе с изданием «Политика сегодня» поделился политический аналитик Артур Атаев.

Он подчеркнул, что ранее Ламбсдорф много раз выступал с критикой в адрес России — в частности, осуждал проведение специальной военной операции на Украине и обвинял Кремль в давлении на соседей.

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Политолог подчеркнул, что факт назначения Александра Ламбсдорфа послом говорит о том, что Германия не извлекает уроков из истории.

«Для этой страны не стала уроком Первая Мировая война, вследствие которой Второй рейх превратился в Третий рейх, во главе с Гитлером. Но еще печальнее, что и Вторая Мировая война не стала для немцев уроком», — подчеркнул Артур Атаев.

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