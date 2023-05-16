Мир 16 мая 2023, 10:48 Политолог Атаев объяснил, что Эрдоган проиграл первый тур президентских выборов из-за возраста

Читать 360tv в

Реджеп Тайип Эрдоган проиграл первый тур президентских выборов сразу по нескольким причинам. Об этом РИА ФАН рассказал политолог Артур Атаев.

По его словам, критика Эрдогана выросла на фоне землетрясений и неэффективности политики действующего президента. Кроме того, западные технологи также постарались, чтобы снизить рейтинг Эрдогана.

Реклама

Наконец, отметил «Ридус», свою роль сыграл и возраст политика.

«Эрдоган все-таки стареет, и постепенно теряет способности быть политиком „первого ряда“. Конечно, его соперник — тоже немолодой политик. Но, как у оппозиционера, претендующего на главный пост в государстве, у него более выигрышная позиция», — добавил Артур Атаев.

Авторы: