Политолог Асафов рассказал, зачем на самом деле Папа Римский решил посетить Киев и Москву

Папа Римский решил отправиться с рабочим визитом в Киев и Москву. По словам политолога Александра Асафова, такое решение обусловлено лишь политическим решением и не скажется на урегулировании конфликта. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Франциск встречался, например, с художником-оппозиционером Петром Верзиловым в проукраинском контексте и еще с рядом сомнительных персонажей. Я думаю, что здесь все его намерения точно такие же, а вовсе не кормление паств и поиск мирных путей разрешения конфликта», — пояснил эксперт.

По словам политолога, маловероятно, что на Украине пастырь планирует объяснять важность мирного урегулирования конфликта. Асафов отметил, что все действия священника говорят лишь о политическом подтексте.