Мир 26 июля 2023, 13:49 Политолог Асафов заявил, что западные страны боятся военно-технологического сотрудничества России и КНДР

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Политический обозреватель Александр Асафов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в КНДР. По его словам, Запад боится военно-технологического сотрудничества РФ и Северной Кореи.

Асафов добавил, что совсем недавно таким же «пугалом» как и КНДР был Иран. Для России же подходит «переоткрытие» не только Ирана, но и Северной Кореи.

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Поездка Шойгу в КНДР связана с международными инфраструктурными проектами, но на Западе этот визит могут растолковать иначе, добавил политолог.