Мир 19 июня 2023, 18:47 Политолог Асафов заявил, что шансы на потепление отношений между США и Китаем минимальны

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Политический аналитик Александр Асафов в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что шансы на потепление отношений между США и Китаем минимальны, и никакие визиты высокопоставленных американских чиновников этого не изменят.

Несмотря на то, что стороны имеют плотные экономические отношения, говорить о потеплении дипотношений не приходится.

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«Мы помним, как экс-президент США Дональд Трамп приезжал в Китай, говорил о гарантиях и договоренностях, а потом сам же их нарушал», — добавил Асафов.

Политолог считает, что изменить отношения двух стран может только смена политики властей США.