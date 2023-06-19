19 июня 2023, 18:47
Политолог Асафов заявил, что шансы на потепление отношений между США и Китаем минимальны
Политический аналитик Александр Асафов в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что шансы на потепление отношений между США и Китаем минимальны, и никакие визиты высокопоставленных американских чиновников этого не изменят.
Несмотря на то, что стороны имеют плотные экономические отношения, говорить о потеплении дипотношений не приходится.
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«Мы помним, как экс-президент США Дональд Трамп приезжал в Китай, говорил о гарантиях и договоренностях, а потом сам же их нарушал», — добавил Асафов.
Политолог считает, что изменить отношения двух стран может только смена политики властей США.
США
Китай
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