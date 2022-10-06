Политолог Асафов заявил, что Сербию могут лишить статуса кандидата в ЕС из-за поддержки России | 360°

Мир 06 октября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Асафов заявил, что Сербию могут лишить статуса кандидата в ЕС из-за поддержки России

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Сербию могут лишить статуса кандидата в ЕС, который она получила в 2009 году, из-за лояльности к России. Таким мнением с Lenta.ru поделился политический аналитик Александр Асафов.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее заявил, что ЕС, вводя восьмой пакет санкций против России, также вводит санкции против Сербии, поскольку страна зависит от поставок российской нефти через Хорватию. Политолог считает, что Сербия пытается преодолеть проблемы с Россией, но опасается европейских санкций. По мнению Асафова, лояльность к России может лишить страну возможности попасть в ЕС.

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«Или, как в случае с Венгрией и Польшей, лишение определенных субсидий, компенсаций или иной помощи», — добавил он.

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