Мир 22 декабря 2023, 17:21 Политолог Асафов: США пытаются задобрить новое руководство Польши ради влияния на страну

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Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление США о Польше как будущем лидере Евросоюза. Таким образом Соединенные Штаты пытаются задобрить новое руководство страны, чтобы сохранить свой авторитет, передал слова эксперта сайт телеканала «Звезда».

По его мнению, Белый дом опасается потерять влияние на Польшу после прихода к власти Дональда Туска. Своими решениями тот показывает, что продиктованные Америкой цели и задачи могут быть прекращены, пояснил Асафов.

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Он также отметил, что раздача лидерства в ЕС на самом деле не отражает реальный расклад сил. Так, экономическое превосходство остается за Германией.