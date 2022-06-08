Политолог Асафов оценил вероятность выхода Турции из НАТО

Маловероятно, что Турция сама решит выйти из НАТО, даже несмотря на то, что Швеция и Финляндия не торопятся соглашаться на поставленные ей условия. Об этом NEWS.ru рассказал политолог Александр Асафов.

«Турция себя считает самым сильным региональным актором в Альянсе. Они полагают, что без Анкары никакого НАТО в регионе нет, что там до 45% составляют турецкие подготовленные вооруженные силы, но это как считать. Позиция Анкары однозначная: Турция сама из НАТО не выйдет», — сказал он.

Турция может покинуть НАТО, если ее об этом «активно попросят», но и в этом случае будут переговоры.