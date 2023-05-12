12 мая 2023, 12:10
Политолог Асафов объяснил выгоду Китая от завершения конфликта на Украине
Политолог Асафов: нормализация отношений в мире несет очевидную экономическую выгоду
Политолог Александр Асафов в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что Китай заинтересован в завершении российско-украинского конфликта, поскольку нормализация отношений мире несет очевидную экономическую выгоду для страны.
«Выгоды для Китая от завершения конфликта очевидны: страна заинтересована в отсутствии санкционного давления в мире и в нормализации торговли. Это возможно только при условии нормализации международной обстановки», — сообщил эксперт.
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Он добавил, что власти этой страны смогут использовать опыт поиска компромиссов для недопущения напряженности в конфликте Китай — Тайвань. Следующий виток напряженности, по его словам, может развиваться в этом регионе из-за обсуждения появления центра НАТО в Японии.
Украина
Китай
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