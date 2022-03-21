Политолог Аркатов отреагировал на заявление США о возможном ужесточении санкций

Руководство США совершенно не интересуется нуждами своих граждан, по которым могут ударить санкционные меры со стороны РФ. Таким образом политолог Иван Аркатов отреагировал на новые возможные экономические санкции в отношении России, написало издание The Russian News.

«Они видят только свои политические выгоды и личные финансовые выгоды, на остальное им наплевать. Самое страшное, что западные элиты так разогнали информационную истерию и русофобию, что сами в нее поверили. С одной стороны, это не дает им объективно воспринимать реальность и последствия своих действиях. А с другой стороны, даже те, кто все понимает, не могут принять адекватные решения или не принимать какие-то решения. Их же — в таком случае — моментально настигнет „культура отмены“, которая опять-таки создана западными элитами», — сказал Аркатов.

По мнению политолога, переговоры между США и Китаем прошли не совсем удачно. Несмотря на то, что в России в ближайшее время будет нелегко, серьезных контрсанкций наша страна пока не вводила, добавил он.