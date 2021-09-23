Политолог Арямова заявила о профнепригодности Зеленского после ошибки в речи про Путина

Президент Украины Владимир Зеленский показал себя как профнепригодный политик после ляпа в своей речи про российского лидера Владимира Путина. Такое мнение в разговоре с «360» высказала политолог, историк Анна Арямова.

«Зеленский не просто непрофессиональный политик, но человек вообще из другой сферы. К сожалению, в современном мире вообще, на Украине в частности, считается, что политикой может заниматься любой публичный человек. Но политика — это профессия очень ответственная, очень сложная, должно быть соответствующее образование. Соответственно у политиков, которые занимают высокие посты — у президентов — должен быть богатый опыт», —заявила Арямова.

Она объяснила, что как в больнице новичок не может работать главврачом, так и в стране с такими большими проблемами, как на Украине, не может быть президентом человек из другой вообще сферы. Дело не только в ляпах, но и в больших ошибках, которые делает лидер государства во внутренней и внешней политике. Все это отражается на жизни украинцев. Его ошибки будут давать отголоски долгие годы.

«Конечно, это ошибка спичрайтеров, в том числе. Потому что его команда — это люди, которые пришли совершенно из другой сферы, не имеющие представления ни о политике, ни о новой экономике. Это очень печальная тенденция. Это говорит о профнепригодности и первого лица в том числе», — заключила эксперт.

Владимир Зеленский во время выступления на сессии генассамблеи ООН процитировал президента РФ и заявил, что Владимир Путин якобы нарушает собственные слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. СМИ позже нашли несостыковку в речи Зеленского и прямой речи Путина.