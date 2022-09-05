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Политолог Ананьева предупредила об ухудшении отношений между Россией и Великобританией

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Отношения между Великобританией и Россией могут ухудшиться из-за прихода на пост премьер-министра королевства Лиз Трасс. Таким мнением поделилась руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Трасс стала главой правительства Великобритании, а также заняла лидерскую позицию Консервативной партии. По словам политолога, новый премьер довольно негативно настроена по отношению к России и не будет менять позицию в вопросе Украины.

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«Политика Лондона не изменится, так как есть доктринальные документы. Напротив, учитывая риторику Трасс, можно предположить, что ситуация может лишь сильнее накалиться, во всяком случае, на первом этапе», — отметила Ананьева.

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