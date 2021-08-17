Политолог: американское сообщество найдет оправдание действиям Байдена по Афганистану

Президент США Джо Байден заявил о готовности подвергнуться критике за решение вывести свои войска из Афганистана. Однако по словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, теперешние критические высказывания «не сопоставимы с той вакханалией, которая творилась в период президентства Дональда Трампа». Об этом написал RT.

Политолог отметил, что американское экспертное сообщество и журналисты, которые симпатизируют Байдену, постараются найти оправдания его действиям. Шаповалов не исключает, что может появиться инициатива выдвинуть Джо Байдена на Нобелевскую премию мира. Ведь для американского обывателя всегда найдутся аргументы, оправдывающие его поражение в Афганистане.

Политолог добавил, что сейчас можно ожидать самых разных сценариев от США относительно Афганистана. Особенно американцам выгодно нагнетание напряженности в данном регионе, ведь граничащие страны с Афганистаном — Россия, Иран и Китай, являются их главными соперниками.