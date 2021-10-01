Политолог Александровский заявил, что американцы ставят биологические опыты на украинских солдатах

Эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский рассказал, что в американских лабораториях на Украине ставят биологические опыты на военных. По его словам, специалисты работают с опасными патогенами. Об этом написало «Украина.ру».

«По инициативе и под контролем США совместно с Министерством обороны Украины реализуется проект UP-8, в котором участвуют 4000 украинских военнослужащих из Львовской, Киевской, Харьковской, Одесской областей», — сказал Александровский.

По его словам, исследования проводят с участием украинских военнослужащих. Он пояснил, что есть несколько направлений исследований. Часть нацелена на определение серопревалентности антител к хантавирусам и вирусу конго-крымской геморрагической лихорадки среди добровольцев, остальные — на выявление указанных вирусов в сыворотках крови людей. Кроме того, одно из направлений — создание базы данных по итогам опытов. Украинское общество об этих исследованиях ничего не знает, уточнил Александровский.

«МК» написал, что за последние годы на Украине происходили вспышки таких заболеваний, как ботулизм, гепатит, холера.