Мир 16 декабря 2022, 22:42 Политолог Александровский обвинил западные НКО в разрушительном влиянии на Армению

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Президент проектно-исследовательского центра «Содействие» Александр Александровский заявил, что западные НКО манипулируют армянским обществом. Об этом сообщило издание «Ридус».

По его словам, их цель — создать иллюзию массовой поддержки выгодных Западу установок внутри страны.

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«Основная задача их состоит в координированном ударе по необходимой цели, быстро и незаметно соединиться вокруг нее, затем разъединиться и повторно рассеяться, сохраняя готовность повторно объединиться для нового удара», — считает Александровский.

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Эксперт уверен, что с помощью подобных организаций Западу удалось сформатировать внутреннюю политику Армении, и теперь он принялся за внешнюю.