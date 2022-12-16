16 декабря 2022, 22:42
Политолог Александровский обвинил западные НКО в разрушительном влиянии на Армению
Президент проектно-исследовательского центра «Содействие» Александр Александровский заявил, что западные НКО манипулируют армянским обществом. Об этом сообщило издание «Ридус».
По его словам, их цель — создать иллюзию массовой поддержки выгодных Западу установок внутри страны.
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«Основная задача их состоит в координированном ударе по необходимой цели, быстро и незаметно соединиться вокруг нее, затем разъединиться и повторно рассеяться, сохраняя готовность повторно объединиться для нового удара», — считает Александровский.
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Эксперт уверен, что с помощью подобных организаций Западу удалось сформатировать внутреннюю политику Армении, и теперь он принялся за внешнюю.
Армения
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