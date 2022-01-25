Политолог Александр Рар объяснил, почему Германия отказалась от военной помощи Украине

Германия отказалась поставлять Украине оружие и оказывать военную помощь. Это связано с принципами нового канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок, рассказал политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут». Мнением эксперта поделилась «Экономика сегодня».

Политолог объяснил, что отказ Шольца и Бербок помогать Украине связан с идеологией их политических партий. И социал-демократы, и «Зеленые» являются пацифистскими партиями. Они не могут принимать участия в провокации любых военных конфликтов.

«Шольц делает то, что в натуре Германии. Он объясняет, что поставка оружия на Украину может провоцировать ее на другие войны», — объяснил политолог.