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    16 мая 2022, 17:37

    Политолог Александр Павич: решение о вступлении в НАТО принято не гражданами Швеции

    Полина Гребенщикова

    Решение о вступлении в НАТО принято только правительством Швеции совместно с США, но не гражданами страны. Об этом «Парламентской газете» рассказал сербский политолог Александар Павич.​

    По его словам, в Швеции не было открытой общественной дискуссии о необходимости вступления в альянс, также эта тема почти не освещалась в СМИ.

    «Вступление в НАТО не является суверенным решением граждан Финляндии и Швеции, а также их политических элит, которые, как и практически все европейские политические элиты, за некоторым исключением, находятся под полным влиянием западных центров силы в лице глобалистского глубинного государства, связанного в первую очередь с Вашингтоном», — считает политолог.