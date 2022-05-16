Политолог Александр Павич: решение о вступлении в НАТО принято не гражданами Швеции

Решение о вступлении в НАТО принято только правительством Швеции совместно с США, но не гражданами страны. Об этом «Парламентской газете» рассказал сербский политолог Александар Павич.​

По его словам, в Швеции не было открытой общественной дискуссии о необходимости вступления в альянс, также эта тема почти не освещалась в СМИ.

«Вступление в НАТО не является суверенным решением граждан Финляндии и Швеции, а также их политических элит, которые, как и практически все европейские политические элиты, за некоторым исключением, находятся под полным влиянием западных центров силы в лице глобалистского глубинного государства, связанного в первую очередь с Вашингтоном», — считает политолог.