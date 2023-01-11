Мир 11 января 2023, 18:36 Политолог Александр Мащенко объяснил, почему Филиппины не торопятся принимать сторону Украины

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Украина с лета пытается организовать телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, но тихоокеанское государство не торопится принимать ничью сторону, чтобы не испортить отношения с Россией. Об этом сайту «Крым 24» рассказал политолог и журналист Александр Мащенко.

По его словам, из всего мира только Европа активно и открыто встает на сторону Украины, остальные государства не торопятся поддерживать в конфликте чьи-то позиции. А Филиппины и Россию вообще связывает многолетнее сотрудничество.

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«Россия помогает на протяжении 10 лет в борьбе с запрещенными у нас и у них исламскими террористическими организациями. Нужно отметить, что несколько десятков тысяч туристов ежегодно отдыхают там. Это еще один важный экономический фактор», — заявил Александр Мащенко.

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Он добавил, что открыто поддерживать Россию Филиппины тоже не торопятся. Они, как бывшая колония США, опасаются прямой конфронтации с Западом.