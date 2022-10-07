Политолог Александр Дудчак прокомментировал возобновление экспорта овощей из Молдавии | 360°

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Политолог Александр Дудчак прокомментировал возобновление экспорта овощей из Молдавии

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Россельхознадзор принял решение снова поставлять овощи с трех предприятий Оргеевского района Молдавии. В разговоре с RT это событие прокомментировал политолог Александр Дудчак.

По его словам, в Молдавии знают, что Россия всегда готова пойти навстречу стране. Однако для сотрудничества с Россией на постоянной основе властям Молдавии нужно менять «прозападную» политику.

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«Страна может работать на огромном российском рынке, где всегда был спрос на продукты сельского хозяйства Молдавии. Можно считать, это еще один намек: „Смотрите, можно работать с нами“», — сказал политолог.

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