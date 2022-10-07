Политолог Александр Дудчак прокомментировал возобновление экспорта овощей из Молдавии | 360°

Мир 07 октября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Политолог Александр Дудчак прокомментировал возобновление экспорта овощей из Молдавии

Читать 360tv в

Россельхознадзор принял решение снова поставлять овощи с трех предприятий Оргеевского района Молдавии. В разговоре с RT это событие прокомментировал политолог Александр Дудчак.

По его словам, в Молдавии знают, что Россия всегда готова пойти навстречу стране. Однако для сотрудничества с Россией на постоянной основе властям Молдавии нужно менять «прозападную» политику.

Реклама

«Страна может работать на огромном российском рынке, где всегда был спрос на продукты сельского хозяйства Молдавии. Можно считать, это еще один намек: „Смотрите, можно работать с нами“», — сказал политолог.

Реклама

0 0 0 0 0 0