Политолог Аббасов заявил, что не стоит ждать санкций от Эрдогана

Турция вряд ли введет санкции против России. Кроме того, страна не закроет въезд для россиян. Таким мнением поделился азербайджанский политолог Тофик Аббасов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

«Я думаю, что Эрдоган не будет поддерживать политику санкций, он завязан на российском направлении, у него большие ожидания от него. Есть основы для взаимовыгодного взаимодействия», — объяснил специалист.

При этом специалист подчеркнул, что Турция будет поддерживать территориальную целостность Украины. По его словам, страна рассчитывает на российские поставки. Кроме того, туристы из страны приносят ей довольно много средств.