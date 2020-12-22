Политобозреватель рассказал о долгах по зарплате украинским шахтерам

Глава Федерации независимых профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщил в публикации своего Facebook-аккаунта, что накануне шахтеры государственного предприятия «ВостГОК» в Кировоградской области организовали акцию протеста.

Работники требуют выплаты долга, размер которого составляет 83 миллиона гривен или 219 миллионов рублей. Рогов заявил, что неустойка растет с каждым днем.

«С учетом того, что зарплаты и так низкие, а профессия шахтера все более опасная, так как на безопасности экономят и воруют даже те крохи, которые выделяют, то когда денег не дают от слова совсем, это переходит все границы», — подчеркнул председатель комитета.

Он напомнил, что летом нынешнего года прошли массовые столкновения шахтеров и полиции под офисом президента Украины. Тогда митинги довольно жестко разогнали.