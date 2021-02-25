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    25 февраля 2021, 14:36

    Политобозреватель из Армении спрогнозировал отставку Пашиняна

    Полина Петрова

    Политобозреватель Айк Халатян заявил, что в скором времени премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку, либо начнутся аресты среди высшего командования, написала «Общественная служба новостей».

    Политобозреватель из Армении спрогнозировал отставку Пашиняна

    Накануне Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Это произошло, когда Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра и его правительства. Как считает Халатян, это не говорит о том, что решению полика подчинятся в стране.

    «Пашинян заявил, что отправил в отставку главу Генштаба. Но это не значит, что высшее командование подчинится его решению. В ближайшее время стоит ожидать либо ухода Пашиняна с поста премьер-министра, либо арестов высшего командования армии и отставок», — уверен эксперт.

    По мнению политобозревателя, во втором случае президент Армен Саркисян полностью возьмет власть в свои руки, и в государстве установится диктатура. Халатян напомнил, что против Пашиняна выступил весь генералитет армии, командующие всех корпусов и управлений. При таких обстоятельствах вероятнее, что действующий премьер-министр покинет свою должность.