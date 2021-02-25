Политобозреватель из Армении спрогнозировал отставку Пашиняна

Политобозреватель Айк Халатян заявил, что в скором времени премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку, либо начнутся аресты среди высшего командования, написала «Общественная служба новостей».

Накануне Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Это произошло, когда Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра и его правительства. Как считает Халатян, это не говорит о том, что решению полика подчинятся в стране.

«Пашинян заявил, что отправил в отставку главу Генштаба. Но это не значит, что высшее командование подчинится его решению. В ближайшее время стоит ожидать либо ухода Пашиняна с поста премьер-министра, либо арестов высшего командования армии и отставок», — уверен эксперт.

По мнению политобозревателя, во втором случае президент Армен Саркисян полностью возьмет власть в свои руки, и в государстве установится диктатура. Халатян напомнил, что против Пашиняна выступил весь генералитет армии, командующие всех корпусов и управлений. При таких обстоятельствах вероятнее, что действующий премьер-министр покинет свою должность.