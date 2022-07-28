Политконсультант назвал причину, по которой Черногория заморозила недвижимость россиян

Решение Черногории заморозить недвижимость, принадлежащую россиянам, является предательством, попыткой показать лояльность Западу и вступить в Евросоюз, объяснил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов, политконсультант Алексей Ярошенко.

Последние несколько лет основным доходом бюджета были российские инвестиции. Россияне вкладывали средства в экономику, покупали недвижимость — только в прошлом году на сумму более 50 миллионов евро.

С 2006 года Черногория является кандидатом в Евросоюз, и никак ее туда не возьмут. Поэтому сегодня они хотят продемонстрировать политическую лояльность, чтобы получить это заветное членство в ЕС и стать нахлебником у остальных европейцев Алексей Ярошенко. руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов

Алексей Ярошенко напомнил, что Черногория — маленькое балканское государство, «обломок» Югославии. Основная часть ее территории добыта в ходе русско-турецких войн.

«Это в очередной раз показывает, что те, кому Россия в истории помогала обрести независимость, избавиться от угнетения, сегодня ее предают. Поэтому никакую другую, кроме русской государственности, Россия больше помогать обретать и нести не будет», — предупредил политконсультант.

Кабмин Черногории опубликовал документ, согласно которому купленная гражданами России недвижимость, а именно 44 объекта, будет заморожена. Власти объяснили это решение соблюдением санкций.