Politiсо: США подозревают ГРУ в атаках на американских разведчиков

США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ. При этом точными доказательствами своих обвинений американская сторона не обладает.

Как сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу и не выступило с официальными заявлениями по этому вопросу. Однако, как указано в материале, по заявлениям неназванных источников в американских властях, расследование предполагаемых атак было активизировано. Предположительно, в ходе расследования изучается якобы роль ГРУ.

Как указано в статье, причина инцидентов с ухудшением здоровья разведчиков США пока неизвестна.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что американские власти расследуют два инцидента в Штатах, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за границей.

Предположительно, одна из подобных атак в США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Еще один случай произошел годом ранее — тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния, граничащим с Вашингтоном.

По заявлениям источников, пока неясно, есть ли связь между случаями в США и похожими инцидентами за границей. Как полагают причастные к расследованию, за атаками может стоять Россия, но пока нельзя говорить об этом однозначно из-за отсутствия информации. Также среди подозреваемых был назван Китай.