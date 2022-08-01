Politiсо: Евросоюз приготовился к эскалации между Китаем и США

Страны Европейского союза готовятся к возможному обострению отношений между Китаем и США из-за ситуации с Тайванем. Об этом написало издание Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС.

Авторы материала сообщили, что официальные лица Евросоюза воздерживаются от публичных заявлений по вопросу Тайваня, однако в кулуарах активно обсуждают возможную эскалацию в отношениях двух стран из-за предполагаемого визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

«Иногда в жизнь превращаются наихудшие сценарии», — заявил заместитель главы Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге.

Он отметил, что жителям Европы стоит готовиться к самым непредсказуемым событиям.

Напряженность между Китаем и США возникла после того, Пелоси заявила о планах посетить Тайвань в рамках своего азиатского турне, хотя в официальном маршруте ее следования эта остановка не обозначена.

Тем не менее ранее в Сети появилась информация, что Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа и пробудет там как минимум ночь, писала газета «Известия».