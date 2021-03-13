Politiсо: аналитики НАТО начали «войну» из-за России

Между экспертами и сотрудниками Атлантического совета (Atlantic Council, американский аналитический центр при НАТО) разгорелась настоящая война. Конфликт начался после публикации статьи, которую некоторые сочли «пророссийской».

С таким заявлением выступили более 20 аналитиков центра, в том числе, три бывших посла в России, Узбекистане и Польше, сообщило издание Politico.

Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз в статье «Проверка реальности № 4: «Сосредоточение внимания на интересах, а не на правах человека в России» допустили, что Вашингтон не должен концентрироваться на защите прав человека в РФ.

«Демократизация в России необязательно пойдет на пользу внешней политике США», — отмечено в материале. Несогласные с коллегами аналитики подчеркнули, что подобные высказывания несут в себе потенциальный репутационный риск.

Один из анонимных источников Politico заподозрил авторов статьи в том, что их работа оплатил американский миллиардер Чарльз Кох. Он поддерживает Атлантический совет пожертвованиями и призывает Вашингтон сократить вмешательство в дела других стран. Исполнительный директор Атлантического совета Фред Кемпе назвал эти предположения возмутительными.

«Мы не принимаем никакого финансирования, которое не предусматривает интеллектуальной независимости Атлантического совета, и нам в Вашингтоне нужны новые голоса во внешнеполитических дебатах», — заявил он изданию.

При этом Атлантический совет традиционно относился к Москве довольно жестко. Настолько, что в 2019 году Генпрокуратура России назвала его «нежелательной организацией».

Возможно, есть и другая причина враждебной полемики. Один из источников издания сообщил, что большинство людей, подписавших заявление, связаны с Евразийским центром Атлантического совета. Его возглавляет бывший посол США в Украине и Узбекистане Джон Хербст.

Центр традиционно составлял отчеты и публиковал статьи о России, в том числе часто анализировал связанные с Москвой материалы, исходящие от Атлантического совета. В обсуждаемом случае текст он предварительно не получал, поэтому эксперты сочли необходимым публично опровергнуть статью.