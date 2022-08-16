Политику США сравнили в Китае с метаниями безголовой курицы

Внешняя политика американских властей похожа на метания безголовой курицы. США пытаются сохранить свою гегемонию, дестабилизируя весь остальной мир. Такое мнение выразил доцент Пекинского университета Сюй Лян.

«США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — сказал Лян в интервью The Global Times.

Он добавил, что США сейчас находятся на стадии упадка своей мощи. Как международная держава Соединенные Штаты уже прошли свой пик. Ситуация вокруг Тайваня и беспорядочные действия США показали, что у американцев остается все меньше политических возможностей.

По словам доцента вуза, Белый дом находится далеко не в лучшей своей форме. США надеются использовать другие страны в качестве расходного материала для сдерживания России и Китая.

Ранее Тайвань посетила делегация конгрессменов США во главе с сенатором Эдом Марки. После этого власти Китая решили снова развернуть военные учения вокруг острова. Госдеп назвал реакцию Китая «слишком острой».