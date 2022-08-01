Политику премьера Косово раскритиковали в США

Односторонние решения премьера самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти спровоцировали напряженность в регионе, заявил бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл. Таким мнением он поделился в Twitter.

По словам американского дипломата, многие его друзья в Косово «очень сердятся» на Курти. Один из них заявил, что подобной ситуации «не было за последние 15 лет», отметил Гренелл.

«Курти вызывает эти конфликты своим односторонним решением запретить сербские удостоверения личности и номерные знаки», — подытожил он.

Президент Сербии Александр Вучич 31 июля обратился к соотечественникам на фоне эскалации на сербско-косовской границе. Он заявил, что выступает за мир, но в случае агрессии со стороны Косово «Сербия победит». Вучич также поблагодарил Россию за поддержку.