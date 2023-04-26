Мир 26 апреля 2023, 09:15 Политику Байдена на Украине объяснили его опытом прохождения войны во Вьетнаме Профессор Прюссен: президента Байдена на Украине преследуют призраки войны во Вьетнаме Викимедиа

Читать 360tv в

Американского президента Джо Байдена на Украине преследуют призраки войны во Вьетнаме. Об этом заявил в статье для портала The Conversation профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен.

«Тени таких вьетнамских призраков очевидны в тщательно выверенном подходе Байдена к Украине, особенно в его продуманном нежелании задействовать американские войска в боевых действиях», — заявил профессор.

Реклама

По его словам, Джо Байден был одним из тех немногих людей, кто советовал 44-му президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме перед увеличением контингента в Афганистане не забывать об ужасных последствиях обострения конфликта во Вьетнаме. Тогда действующий глава Белого дома не смог переубедить своего предшественника. Однако сейчас Байден держит в уме все уроки войны во Вьетнаме, проводя политику в отношении Украины.

Прюссен заявил, что «призрак Вьетнама» заставляет американского лидера балансировать между своими целями и рациональными методами их достижения. Это мнение подтверждает большая поддержка США Украины, но при этом видно нежелание Белого дома отправлять туда свои войска.