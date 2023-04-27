Мир 27 апреля 2023, 04:41 Политику Байдена на Украине назвали «моральным уродством» Аналитик WT Наполитано назвал «моральным уродством» политику Байдена на Украине Pxhere

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Глава Белого дома Джо Байден копирует на Украине линию, проводимую в Афганистане одним из бывших президентов страны Джорджем Бушем-младшим. Эту политику аналитик Эндрю Наполитано назвал «моральным уродством». Свое мнение он высказал в газете The Washington Times.

Аналитик пояснил, что Буш, будучи президентом США, убедил Конгресс и американцев в том, что Афганистану нужно было преподать урок, независимо от степени его вины в терактах, произошедших в США 11 сентября 2001 года. В результате действий Буша разрушена оказалась большая часть Афганистана, а сотни тысяч невинных людей погибли.

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«Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется в Украине», — указано в статье.

Поражение Штатов в ситуации с Афганистаном Наполитано назвал уроком, который американское правительство так и не смогло усвоить. Байден, по словам автора материала, повторяет ту же ошибку на Украине, что и Буш, фактически участвуя в конфликте.

«Без разрешения Конгресса и без государственной необходимости американские парни стреляют на Украине американскими боеприпасами по русским парням», — заметил Наполитано.

Аналитик добавил, что Штаты «не смогли победить разношерстную стайку пастухов за 20 лет, и теперь они бросают вызов самой могущественной армии на Земле, находящейся в пяти тысячах миль от Вашингтона».

Данные американской разведки показали, что Россия сможет продолжить добиваться целей спецоперации по крайней мере еще один год. Несмотря на постоянные антироссийские санкции и ужесточение уже существующих ограничений, подорвать способность России продолжать боевые действия в Украине не получилось.