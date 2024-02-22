Мир 22 февраля 2024, 02:32 Политики во Франции решили оспорить соглашение о безопасности с Украиной Политик Дюпон-Эньян решил оспорить соглашение Франции о безопасности с Украины Unsplash

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Соглашение о безопасности с Украиной решили оспорить во Франции. Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал сенатора Алена Упера в стремлении обратиться в Государственный совет страны. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети Х.

«Никакого голосования в парламенте после подписания соглашения…[Президент Франции Эммануэль] Макрон попирает нашу конституцию!» — возмутился Дюпон-Эньян на своей странице в X.

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Упер ранее сообщил, что решил обратиться в Госсовет по поводу подписанного между Парижем и Киевом соглашения. Он заявил, что подобные договора должен ратифицировать парламент.

Макрон подписал с Украиной договор о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Франция стала третьей страной из «Большой семерки», заключившей с Украиной подобное соглашение.