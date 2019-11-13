Политики Украины и ДНР нашли объяснения призывам Коломойского к союзу с Россией

По словам Коломойского, США используют Украину в собственных геополитических целях.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Коломойский отстаивает собственные интересы, пытаясь очернить США.

«Он уже не в первый раз высказывается на эту тему (восстановление отношений между Россией и Украиной — прим.ред.). Но изменений в реальной политике пока нет. Что касается критики в сторону США, то, может быть, она обусловлена личными причинами… Сейчас ведутся достаточно серьезные преследования этого Коломойского. Поэтому я не стал бы переоценивать значения этого интервью — дал он его, ну и что?» — высказался бывший украинский премьер.

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Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказался о заявлениях олигарха с той же точки зрения. По словам политолога, Коломойский пытается выставить себя политическим оппонентом Соединенных Штатов. Таким образом, он стремится создать восприятие расследования Вашингтона в его отношении как необъективного.

«Он готов с самыми циничными манерами вести политическую игру, да и экономическую тоже. Давать содержательное значение его выступлениям надо с большой осторожностью. Это все продиктовано атакой США против него», — привел слова Погребинского сайт Ura.ru.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков допустил, что к заявлениям Коломойского может иметь отношения российская сторона.

«Коломойский не болтун. Значит, он что-то знает, чего не знаем мы. Этот человек никогда не говорит просто так. Допускаю, что Коломойский мог получить какие-то гарантии или предложения от Кремля, — рассудил Стрелков. — Не исключаю также, что это был посыл для Кремля: „Возьмите меня в партнеры“. Все может быть в нашем кукольном театре внутренней и внешней политики. Даже вчерашние враги могут становиться друзьями — и наоборот».

По словам Стрелкова, олигарх рассчитывал вернуть с приходом президента Владимира Зеленского потерянные деньги, однако надежды не оправдались.

«Коломойский создает о себе впечатление иногда как о болтуне, но это имидж. Когда он говорит про Украину, то имеет в виду исключительно свои интересы. Плевать он хотел на Украину!» — процитировало Стрелкова издание Daily Storm.

Отмечается, что расследование против Коломойского ведут прокуратура США и ФБР. Ему предъявляют обвинения в отмывании денег в США.