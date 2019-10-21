  • Политики США выступили против выхода из Договора по открытому небу

    21 октября 2019, 15:10

    Ирина Нагайникова

    Трое видных американских политиков: бывший глава Пентагона Уильям Перри, экс-руководитель Госдепартамента США Джордж Шульц и бывший сенатор Сэмюэл Нанн, — назвали ошибкой выход США из Договора по открытому небу, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Перри, Шульц и Нанн объяснили, что благодаря Договору США имели возможность во время облетов территорий стран-участниц отслеживать военную деятельность России.

    «Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряженные, Договор по открытому небу помогает сохранить меры прозрачности и доверия. Такой выход будет серьезной ошибкой», — заявили они.

    Также американские политики отметили, что отказ от Договора подорвет доверие между Вашингтоном и Москвой. Также, по их словам, выход может поставить под удар союзников США.