Политики США выступили против выхода из Договора по открытому небу
Трое видных американских политиков: бывший глава Пентагона Уильям Перри, экс-руководитель Госдепартамента США Джордж Шульц и бывший сенатор Сэмюэл Нанн, — назвали ошибкой выход США из Договора по открытому небу, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Wall Street Journal.
Перри, Шульц и Нанн объяснили, что благодаря Договору США имели возможность во время облетов территорий стран-участниц отслеживать военную деятельность России.
«Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном напряженные, Договор по открытому небу помогает сохранить меры прозрачности и доверия. Такой выход будет серьезной ошибкой», — заявили они.
Также американские политики отметили, что отказ от Договора подорвет доверие между Вашингтоном и Москвой. Также, по их словам, выход может поставить под удар союзников США.