Политики нет. Германия поддержала Россию перед лицом санкций ради выгоды

«Это санкции против „Северного потока — 2“, а точнее, против подрядчиков „Северного потока — 2“. Это иностранные компании. И [с их стороны призывы не вводить санкции] — это попытка защитить собственный бизнес. Потому что Германия в первую очередь в Европе и немецкие предприниматели крайне рассчитывают на запуск „Северного потока — 2“. Основной бенефициар этого газопровода — конечно, Германия. Естественно, что она отстаивает собственные интересы. Никакой политики здесь нету», — объяснил политолог суть германских заявлений.

Между тем сенат США согласовал оборонный бюджет страны в размере 738 миллиардов долларов. Сумма включает военную помощь Украине, а также расходы на санкции против «Северного потока — 2».

Президент США Дональд Трамп документ пока не одобрил. Впрочем, ранее он утверждал, что подпишет финансовый документ.