Политики Британии не готовы взять ответственность за «жесткий» Brexit, предложенный Джонсоном

Джонсон наплевал на запрет на «жесткий» Brexit Подробнее

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина считает, что Джонсону не удалось убедить в своей правоте ни руководство ЕС, ни британское правительство. Премьер-министр настаивает на «жестком» Brexit, если не удастся добиться сделки по выходу.

«Проблема заключается в том, что в британском обществе и, прежде всего, в политическом истеблишменте до сих пор нет четкого сценария развития событий. Мы не видим готовности политиков брать на себя ответственность ни за реализацию того проекта, что был подготовлен (экс-премьером — прим. ред.) Терезой Мэй, ни того проекта, который сейчас интенсивно готовит Борис Джонсон. Нельзя сказать, что проект Джонсона остался совсем без поддержки, но необходимого числа голосов в парламенте у него в любом случае нет», — сказала политолог.

По ее мнению, Великобритания потеряла навык политического взаимодействия. Наталья Еремина отметила, что власти страны не достигли единого мнения о том, как именно нужно выходить из ЕС.

«Понятно, что со сделкой выходить лучше. Но в парламенте преобладает мнение, что та сделка, которую предлагают Британии, настолько невыгодна, что это еще хуже, чем выход вообще без сделки. По идее, британским политикам нужно было бы сейчас определиться, принять некое общее решение и всем политическим сообществом работать над его реализацией. Но навык политического взаимодействия в Британии, похоже, потерян. Нет понимания, что Brexit — не политическая игра, а очень серьезная работа», — объяснила профессор.

Еремина добавила, что Брюссель очень неуступчивый переговорщик по отношению к Великобритании.