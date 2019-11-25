  • Политика Зеленского привлекает более половины украинцев

    25 ноября 2019, 16:42

    Артур Блянихов

    Опрос, проведенный среди украинцев, показал, что больше половины граждан Незалежной положительно воспринимают президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Согласно данным Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 63% украинцев высказались положительно о политике действующего президента. 24% затруднились с ответом, 13% негативно оценили деятельность Зеленского на посту главы государства.

    При этом 75% респондентов поддержали идею провести переговоры Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, дабы разрешить затянувшийся кризис в Донбассе.