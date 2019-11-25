Политика Зеленского привлекает более половины украинцев
Опрос, проведенный среди украинцев, показал, что больше половины граждан Незалежной положительно воспринимают президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила «Газета.ru».
Согласно данным Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 63% украинцев высказались положительно о политике действующего президента. 24% затруднились с ответом, 13% негативно оценили деятельность Зеленского на посту главы государства.
При этом 75% респондентов поддержали идею провести переговоры Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, дабы разрешить затянувшийся кризис в Донбассе.