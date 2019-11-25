Политика Зеленского привлекает более половины украинцев

Согласно данным Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 63% украинцев высказались положительно о политике действующего президента. 24% затруднились с ответом, 13% негативно оценили деятельность Зеленского на посту главы государства.

При этом 75% респондентов поддержали идею провести переговоры Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, дабы разрешить затянувшийся кризис в Донбассе.