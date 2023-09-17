Мир 17 сентября 2023, 08:36 «Политика слабаков»: Шольца упрекнули за отказ жать руку Лаврову на саммите G20 Focus: Шольц проявил слабость, отказавшись жать руку Лаврову на саммите G20 РИА «Новости»

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Отказавшись пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20, канцлер Германии Олаф Шольц проявил политическую слабость. Об этом заявил обозреватель немецкого журнала Focus Ульрих Райц.

Также проигнорировала рукопожатие с Лавровым его немецкая коллега Анналена Бербок. Райц заметил, что подобное поведение немецких политиков — символическая попытка продемонстрировать изолированность России, к которой так стремится Запад. Однако демонстрация получилась посредственная, учитывая развитие отношений России в БРИКС.

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«Отказ от рукопожатия — противоположность дипломатии. <…> Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика», — пояснил Райц.

Обозреватель подчеркнул, что долгом немецких дипломатов остается поиск взаимопонимания с Россией.

Ранее немецкая газета Zeit заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц ожидал на саммите «большой двадцатки» возможности «отвесить пощечину» России. Однако итоговая декларация G20 не содержала никакого осуждения Москвы.